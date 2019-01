Jumbo krikt verkopen stevig op

Online

La Place

De omzet van restaurantketen La Place groeide de afgelopen periode gestaag, met 21 procent naar ruim 150 miljoen euro. De keten kreeg er acht restaurants bij, onder meer in de Efteling en Madrid. La Place is daarbij vaker te zien langs snelwegen, op luchthavens en in treinstations. Op dit soort plekken verwacht La Place, dat voorheen onderdeel was van warenhuisketen V&D, komende jaren nog flink te kunnen groeien.