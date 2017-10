Jumbobaas zoekt jonge starters, muzikanten en sporters

De supermarktondernemer, die ook een begenadigd autocoureur en muzikant is - hij staat al jaren op het podium bij De Toppers - heeft daarom ook ondernemers, sporters en artiesten uit zijn kennissenkring gevraagd om hun ervaringen te delen. Zo vertellen onder meer de Brabantse industrieel Wim van der Leegte en acteur Frank Lammers (de familieman uit de Jumbo-commercials) over hun weg naar succes.



Hoeveel geld Van Eerd in het fonds Frits-Starter stort, hangt af van de kwaliteit van de inzendingen. Het gaat om minimaal 200.000 euro. De deadline voor aanmelding is 1 november. Tot nu toe hebben volgens Van Eerd zo’n honderd deelnemers zich voor zijn ondernemingswedstrijd aangemeld.



De Jumbobaas benadrukt dat het geen eenmalige actie betreft. ,,Het gaat om een lening, die met rente wordt terugbetaald. Het fonds is bedoeld om steeds weer nieuwe starters op weg te helpen.''