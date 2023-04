Kabinet geeft toch verzekering af voor levering enorm boorplatform door SBM Offshore

De Nederlandse overheid geeft SBM Offshore een exportkredietverzekering voor de levering van een enorm productieplatform voor olie en gas. Dat terwijl in 2021 is afgesproken dat dergelijke verzekeringen niet meer zouden worden afgegeven vanaf 2023.

De exportkredietverzekering (ekv) die aan SBM Offshore wordt verleend, bedraagt maar liefst 312 miljoen euro. Het bedrijf in Schiedam levert een platform voor de winning van olie en gas aan de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras. Het totale project kost 1,6 miljard dollar. SBM moet de order wel dit jaar officieel binnenhalen, anders vervalt de ekv alsnog.

Milieuorganisaties zijn boos over het besluit. In december vorig jaar stuurden verschillende milieuclubs uit Brazilië en Nederland, waaronder Milieudefensie, een boze brief naar het kabinet. Ze wezen erop dat het kabinet in 2021 besloten heeft om vanaf 2023 geen ekv’s meer af te geven voor olie- en gasprojecten.

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moet het gebruik van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dan past het niet om nieuwe projecten te financieren, vinden de milieuclubs. En zeker niet dit project, want het nieuwe platform zal nog dertig jaar olie en gas oppompen is de verwachting.

Maar dat verbod geldt alleen voor aanvragen die vanaf dit jaar worden ingediend. En in dit geval gaat het om een aanvraag die al eerder is gedaan door SBM Offshore. Vandaar dat er toestemming is gegeven voor de verzekering.

Kamerbrief

In een brief aan de Tweede Kamer meldde het kabinet dat er nog negen andere aanvragen liggen die voor 2023 zijn ingediend. Over welke bedrijven het gaat en om hoeveel geld is niet bekend.

Een ekv is een belangrijk instrument voor exporterende bedrijven. Als de afnemer niet betaalt dan betaalt de overheid het bedrag aan het exporterend bedrijf. Dat bedrijf is dus verzekerd van betaling. Dat is vooral van belang bij grote transacties en bij export naar landen met een groter financieel risico.

Belangrijke deal

Voor SBM Offshore is de deal belangrijk. Petrobras is een van de grootste klanten voor het bedrijf. Eerder werd SBM uitgesloten van opdrachten voor Petrobras vanwege een omkoopschandaal. Het bedrijf had smeergeld betaald aan functionarissen van Petrobras om opdrachten binnen te halen. Na veroordelingen en betaling van boetes mag SBM sinds een paar jaar weer meedingen naar nieuwe opdrachten.