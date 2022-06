Kabinet mocht PostNL en Sandd geen vergunning geven

Over het samengaan van de postbedrijven wordt al lang juridisch gesteggeld. De fusie was volgens de ondernemingen zelf en het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland vijf dagen per week te kunnen voortzetten. Maar enkele kleinere bedrijven die vreesden voor hogere prijzen voor diensten van PostNL maakten bezwaar. En de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde dat er door de deal nauwelijks concurrentie zou overblijven op de postmarkt.