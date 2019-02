Kabinet vierkant achter KLM-topman Pieter Elbers

Binnen de top van AirFrance-KLM woedt momenteel een machtsstrijd, aldus ingewijden. De termijn van Elbers loopt in april af en nu de nieuwe ceo Ben Smith de KLM-baas te lastig vindt, zou hij een nieuwe periode willen blokkeren. Op 18 februari beslist de Nederlandse Raad van Commissarissen over een nieuwe voordracht van Elbers. Een dag later wordt duidelijk of het moederbedrijf die voordracht goedkeurt.



In Nederland valt de tegenwind vanuit Parijs totaal verkeerd. In tegenstelling tot voorganger Camiel Eurlings is Elbers zeer geliefd binnen KLM, en onomstreden. Nadat het personeel zich al massaal achter hem schaarde, spreekt nu ook het kabinet zich voor hem uit. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schreef dit afgelopen week aan de Raad van Commissarissen, bevestigt zijn woordvoerder na berichtgeving in De Telegraaf.



In de brief spreekt Hoekstra namens het kabinet zijn volledige steun uit voor Elbers wiens huidige termijn bijna is afgelopen. De Nederlandse staat is aandeelhouder van KLM.