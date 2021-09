Kamer wil dat kabinet ook bedrijven buiten nachthoreca hulp biedt

Nu de meeste coronamaatregelen zijn verdwenen, wil het kabinet stoppen met de subsidieregelingen voor het bedrijfsleven. Ze staan een gezonde werking van de economie en arbeidsmarkt in de weg omdat ze bedrijven op de been houden die eigenlijk niet levensvatbaar zijn. Mensen blijven daardoor hangen in banen die op termijn niet te redden zijn, terwijl in andere sectoren grote personeelstekorten zijn.



Voor de nachthoreca maakt het kabinet een uitzondering. Door de verplichte nachtelijke sluiting is daar nog sprake van een tijdelijke omzetderving. Bedrijven die minstens de helft van hun inkomsten kwijt zijn, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Kamerleden noemen de reisbranche, touringcar- en taxibedrijven als voorbeelden van bedrijfstakken die het ook nog steeds erg zwaar hebben. Maar de problemen van die groep zijn structureler van aard, zegt economieminister Stef Blok. Zij zullen hun bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen.