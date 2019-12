Kantoren bij station gezocht: gemeenten rond Eindhoven kunnen helpen

EINDHOVEN - De behoefte aan moderne, hoogwaardige kantoren in de buurt van het spoor in Eindhoven neemt toe. Maar Eindhoven ontbreekt het aan stations en dus aan locaties waar snel nieuwbouw ontwikkeld kan worden. Wellicht dat de omliggende gemeenten kunnen helpen, schrijft vastgoedadviseur Savills in de 'city special' over Eindhoven.

In het rapport 'City special Eindhoven - Regio als ultieme oplossing voor groei' wijst de vastgoedadviseur nog maar eens op de harde cijfers: na Amsterdam en Utrecht is Eindhoven de derde economie van het land. En dat succes trekt niet alleen mensen aan die hier komen wonen, ook (buitenlandse) beleggers weten de weg te vinden. Vanaf 2017 wordt er flink geld gestoken in de aankoop van kantoor- en woongebouwen. In 2019 is voor het eerst meer dan de helft van dat geld (58,2 procent) afkomstig uit het buitenland. Maar ook de vraag van bedrijven naar kantoorgebouwen neemt toe: de leegstand is in Eindhoven al gedaald tot 8,4 procent, onder het landelijk gemiddelde van 10,5 procent. En in de binnenstad zelfs tot 5,6 procent. Een 'uitdaging' is wel, signaleert Jordy Kleemans, hoofd Research & Consultancy bij Savills, dat een groot deel van de Eindhovense kantoren verouderd is: 'slechts' 40 procent heeft een A-label voor energieverbruik, terwijl in andere steden wel 55 procent verduurzaamd is.

Lichthoven & Edge

Gemiddeld wordt er 90.000 vierkante meter per jaar uitgegeven aan kantoren. Sinds 2015 groeit dat aantal meters en ook 2018 is een goed jaar geweest. Dit jaar had weer een nieuw record kunnen vestigen, denkt Savills, als er aanbod was geweest. Bedrijven zoeken vooral nieuwe hoogwaardige kantoren in de buurt van het station, aldus Kleemans. De Kennedytoren is dan ook - ondanks de relatief hoge prijs van 180 euro per vierkante meter - volgeboekt. Een nieuwe ontwikkeling - naast het station in project Lichthoven - voor Vodafone-Ziggo - is een eerste begin, schrijft Savills. Al is dat kantoor pas in 2022 klaar. Ernaast wordt in dezelfde tijd ook kantoorgebouw Edge ontwikkeld, maar het rapport besteedt daar geen aandacht aan.