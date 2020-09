Karin en Hennie wonen op Corfu: ‘Een maandinkomen is hier ongeveer 600 euro’

De Eindhoven­se online opleider SkillsTown helpt academie opzetten in Suriname

11:17 EINDHOVEN - SkillsTown in Eindhoven heeft in samenwerking met Connect by Talent de Get Skilled Academy opgezet in Suriname. Deze online academie is een initiatief van de first lady van Suriname Mellisa Santokhi-Seenacherry en is gelanceerd op de Anton de Kom Universiteit (ADEK) van Suriname in Paramaribo.