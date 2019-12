Kerstactie: ASML en Dela zamelen samen 800 cadeaus voor kinderen in

Zij worden uitgenodigd om vóór 16 december 14 uur een cadeau voor een jongen of een meisje van 0 tot en met 13 jaar ter waarde van 15 euro in te leveren bij ASML of Dela. Bij de laatste organisatie aan de Oude Stadsgracht in het centrum van Eindhoven kan ook het publiek dat zich daartoe geroepen voelt dergelijke cadeaus kwijt. Het doel is op die manier in totaal 800 cadeaus in te zamelen, die via de voedselbanken in de hele regio, die volgens de organisatie uitstrekt van Bergeijk tot Deurne, bij de doelgroep terecht moeten komen.