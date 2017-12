Kerstomzet online groeit naar 235 miljoen euro

Totaal verwachten de onlineshops in de drie weken voor kerst 928 miljoen euro (inclusief kerstinkopen) omzet te boeken. De groei in de online kerstverkopen is ruim twee keer zo hoog als bij de reguliere verkopen.



,,Werkelijk alle denkbare kerstzaken worden online besteld", zegt Wijnand Jongen directeur van Thuiswinkel.org. ,,Het zijn niet alleen maar kerstcadeaus maar ook kerstbomen, maaltijdboxen en wijnpakketten."



Als kerstcadeau worden vooral games, cd's, kookboeken en parfums besteld. Toppers zijn spellen als FIFA 18, muziek van U2 of André Hazes Jr. Bij de boeken gaat het kookboek van Sergio Herman hard en Hugo Boss Bottled is populair als parfum.