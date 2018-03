Kersverse zakenvrouw van het jaar Aukje Kuypers uit Helmond denkt anders

woningmarkt Een op de drie huizenbezitters vindt 4 procent hypotheekrente (te) hoog

20 maart Bijna een op de drie woningeigenaren vindt de rente die hij betaalt over zijn hypotheek hoog tot zeer hoog. Het gros betaalt 4 procent of meer rente. Van die groep sluit slechts een klein deel zijn hypotheek daadwerkelijk over naar de concurrent, zo blijkt uit onderzoek van GfK in opdracht van ABN AMRO.