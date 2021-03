KHN: toch snellere uitbetaling voor steun vaste lasten

Voor aanstaande donderdag stuurt de RVO 90 procent van alle ondernemers een vaststellingsverzoek, zodat er binnen één tot drie weken een besluit én betaling kan volgen. Ondernemers kregen eerder bericht dat de aanvulling op de tegemoetkoming in de vaste lasten voor het vierde kwartaal niet, zoals verwacht, eind februari zou worden overgemaakt, maar “binnen zestien weken”. Volgens KHN was die termijn te lang en daardoor dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen.

De brancheorganisatie had om de kwestie een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat. Daarmee behaalde KHN evenwel niet het gewenste resultaat, want de organisatie werd niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de rechter in Den Haag hoorden de vorderingen thuis bij de bestuursrechter en daarom kon de zaak niet inhoudelijk worden behandeld. De rechter gaf ook aan dat horecaondernemers individueel bezwaar moesten maken bij de bestuursrechter.

Diep teleurgesteld

,,Wij zijn uiteraard diep teleurgesteld en ervaren dit als een uiterst onwelwillend vonnis”, reageert KHN-voorzitter Robèr Willemsen. Dat er daarna alsnog een snellere regeling is gekomen schrijft hij toe aan lobbywerk door KHN. De horecaondernemers dreigden achter de schermen namelijk al met hoger beroep. Ook zouden er anders duizenden bezwaarschriften ingediend worden, wat als mogelijke consequentie zou hebben dat het apparaat van de RVO kon vastlopen. ,,We zijn blij dat na onze intensieve inspanningen, we de RVO hebben kunnen bewegen om alsnog tot snellere uitbetaling over te gaan. Dat is ook hoognodig, het water staat veel ondernemers echt tot aan de lippen.”

De TVL, voluit Tegemoetkoming Vaste Lasten, is bedoeld voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben. In december is door de overheid besloten dat de hoeveelheid subsidie voor een ondernemer afhankelijk zou worden van zijn omzetverlies. Daardoor verwachtten veel ondernemers een aanvulling.

Tweede procedure

KHN heeft nog wel een andere procedure tegen de Staat lopen. De brancheorganisatie wil onder meer weten waarop maatregelen om het coronavirus in te dammen, zoals de sluiting van de horeca, zijn gebaseerd. Volgens KHN hebben horecaondernemers sinds het begin van de crisis al zeker 5 miljard euro aan eigen geld en middelen in hun restaurants en cafés gestoken om de crisis te overleven. Dit terwijl de crisis niet aan de sector is toe te schrijven. Daarom zouden die miljarden aan de horecaondernemers moeten worden overgemaakt.

