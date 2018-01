Kickbokskoning én zakenman: hoe Rico Verhoeven zijn geld verdient

Wie de naam Rico Verhoeven hoort, denkt in eerste instantie aan zijn indrukwekkende wereldtitelgevecht met Jamal Ben Saddik begin december. De kickbokser uit Halsteren boekte die avond een memorabele overwinning. Maar hij is niet alleen binnen de ring succesvol. Zijn recent verschenen biografie Rico scoort als een gek, terwijl samenwerkingen met merken uit allerlei soorten branches de krachtpatser ook geen windeieren leggen, meldt De Ondernemer.

Natuurlijk zijn er de forse inkomsten rond wedstrijden, zoals die tegen Ben Saddik en eerder tegen Badr Hari. Exacte bedragen zijn niet boven tafel te krijgen, maar volgens kickbokser Remy Bonjasky gaat het om minimaal een half miljoen euro aan prijzengeld. Daarnaast levert het contract met Adidas hem ongetwijfeld wat leuks op. Om over de waarde van zijn verbintenis met Paradigm Sports Management in het kader van MMA (Mixed Martial Arts) nog maar te zwijgen. Deze partij staat te boek als een van de grootste Amerikaanse agentschappen.

Monsters

Dat is lang niet alles. Merken staan in de rij om hun naam aan die van Verhoeven te verbinden. Neem Jaguar Land Rover Knook uit Breda. Dat wil zich richten op een jonger publiek en heeft Rico daarvoor aangewezen als ambassadeur. De kampioen weet bij iedere partner een mooie link naar zijn sport te leggen. Bij Knook heeft hij het over de overeenkomst tussen de wagen en zichzelf binnen de ring. 'Trap je het gas in, dan worden het monsters.'

Verhoeven vergaart een deel van zijn inkomsten ook uit merchandise: met een kledinglijn en een eigen parfum: Perseverance by Rico Verhoeven.

Link met sport

‘Playtime is over! Wanna be fit? Follow my Winners Workout playlist on Spotify and get busy!’ Hiermee presenteert Verhoeven zichzelf (en zijn playlist) op muziekplatform Spotify. Een ander voorbeeld: PFM Underwear, het merk waarvoor hij model is en zich zelfs bemoeide met de ontwerpen. Ook op de site van PFM laat hij de link met zijn sport naar voren komen. ,,Bij PFM draait het ook allemaal om details en kwaliteit. Dat herken ik. Als sporter wil ik ook op alle punten hoog scoren en dus de beste kwaliteit brengen. Ik vind het te gek dat ik samen met hen kan ondernemen.”

Dat Verhoeven in zee gaat met een bedrijf als Matrix Fitness (een grote naam op het gebied van fitnessproducten) is geen verrassing. In navolging hiervan brengt hij deze maand ook zijn eigen app op de markt. Die biedt gebruikers de mogelijkheid om in vijftig dagen fit te worden. Naast diverse oefeningen voor binnen- en buitentrainingen kan de sporter ook zijn voordeel doen met voedingsadvies.

In zee

Quote Het is niet alleen maar dikke auto’s, vrouwen en feesten. Ik ben een familieman, hou van mijn gezin Wie denkt dat het voor een grote naam als Rico Verhoeven een abc’tje is om (commerciële) partijen om zijn vingers te winden, komt bedrogen uit. Vóór het behalen van zijn wereldtitel in 2013 waren er maar weinig mensen die met hem in zee wilden gaan. Hoe je het ook wendt of keert, kickboksen wordt door sommigen nog altijd gezien als een louche wereld. Het is vooral zijn open karakter waarmee Verhoeven zichzelf op de kaart zette.



Metronieuws schreef half november dat zijn management meer uit zijn imago wilde halen door hem als gezinsman naar voren te schuiven. „Ik gebruik social media om te laten zien wie ik ben, wat ik doe. Het is niet alleen maar dikke auto’s, vrouwen en feesten. Ik ben een familieman, hou van mijn gezin. Ik probeer alles te laten zien en ben daar heel open in. Misschien wel te open”, zei de kickboksgigant destijds.

Biografie

Het jaar 2013 is, mede door het veroveren van de wereldtitel in het zwaargewicht, een jaar waarin er voor hem en zijn vrouw Jacky veel verandert. In de biografie Rico vertelt zij dat de twee het financieel niet breed hadden. ,,Ik liep met mijn veertig weken zwangere buik van de Lidl naar de Jumbo om de weekaanbiedingen af te gaan."

Toch hield Rico altijd het volste vertrouwen in een goede afloop. 'Jack, ik voel me al kampioen. We gaan dat redden. Ik weet het zeker. Er is niemand die zo zuiver eet, zo goed traint en zich zo aan alle regels houdt”, aldus de hoofdrolspeler in zijn boek. 'Heel vaak heb ik het gevoel dat ik in een film leef. Alles waarvan ik heb gedroomd, is uitgekomen.'

Het contract dat hij eind mei 2017 bij kickbokspromotor Glory tekende, droeg daaraan bij. Om welke bedragen het gaat, is niet bekend. Dat Verhoeven er zeer over te spreken is, wordt destijds bij een interview van Qmusic wel duidelijk. ,,In alles is dit contract het grootste van het grootste. Het heeft betrekking op alles wat met de kickbokssport te maken heeft, hoe we deze sport wereldwijd op de kaart gaan zetten."

,,Ik ga nog meer als ambassadeur voor Glory aan de slag dan ik al deed. We gaan de Chinese markt aanpakken. Ik ben daar bijvoorbeeld te zien tijdens live events. Maar ook in Amerika, waar ik nieuw talent ga scouten.”

Hollywood

Volgens de wereldkampioen worden kickboksers in commercieel opzicht steeds aantrekkelijker. Zijn huidige activiteiten zijn daar een voorbeeld van, en het heeft er alle schijn van dat Rico die alleen maar verder zal uitbouwen. In navolging van zijn acteerwerk als stier in de animatiefilm Ferdinand hoopt hij straks ook Hollywood te veroveren.



Zo heeft Sylvester Stallone hem in het vizier voor een rol in het vervolg op de vechtfilm Creed. Verhoeven zou in aanloop naar het gevecht met Ben Saddik zelfs speciaal naar Amerika zijn gevlogen om auditie te doen. ,,Op termijn heb ik andere dingen voor ogen. Daar ben ik nu hard voor aan het werk. Ik ben met allerlei dingen bezig om ervoor te zorgen dat ik niet nog tien tot vijftien jaar hoef te vechten.”