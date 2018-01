Kijkshop dicht: personeel op straat, nieuwe onlineconcept gaat verder

UpdateAlle 70 winkels van Kijkshop sluiten hun deuren. De Zweedse eigenaar The One vraagt morgen het faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten. De ongeveer 400 medewerkers zouden op straat komen te staan. Het vorig jaar gelanceerde onlinewinkelconcept gaat verder, zegt woordvoerder Ben Steenstra tegen deze krant.

Het is nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. De curator kan ook besluiten dat de winkels al dan niet tijdelijk weer opengaan als dat in het belang van de verkoop van de boedel is. De Zweedse eigenaar noemt de gevolgen voor de medewerkers ,,erg ongelukkig".

De website van Kijkshop was vandaag 'wegens omstandigheden' tijdelijk buiten gebruik. 'Je kunt nog wel ons assortiment bekijken maar de bestelfunctie is uitgezet. Ook is ons callcenter tijdelijk niet bereikbaar', luidde het in een verklaring. Omstreeks 21 uur was er een nieuwe website in de lucht gehesen.

App

The One richt zich vanaf nu volledig op het onlinewinkelconcept KijkBijMij, waarbij consumenten elkaar live via video koopadvies kunnen geven in ruil voor een commissie. ,,De app is in zes weken tijd 100.000 keer gedownload. Andere retailers gaan het TONE-platform ook gebruiken. Goed nieuws voor ons, niet voor de Kijkshop-medewerkers", verzucht Steenstra. Volgens hem worden er in de toekomst mogelijk weer winkels geopend maar dan op een veel beperktere schaal.

De Zweedse eigenaar lanceerde vorig jaar een crowdfundingactie voor het bekostigen van de nieuwe webshop TONE. Ruim 100 investeerders, van wie tien bedrijven, stapten in het project waarmee 1 miljoen euro werd opgehaald. Dat geld is veilig, zegt Steenstra. ,,De funding is volledig gewaarborgd, de investeerders hoeven niet ongerust te zijn." Een investeerder bevestigt tegenover deze krant dat het concept aanslaat en wordt vervolgd.

'Te laat'

Volgens retaildeskundige Paul Moers zette de winkelketen de nieuwe koers veel te laat in. ,,En met een platform dat kant noch wal raakte. Want: wie gaat nu voor advies over een product naar een platform van Kijkshop, daar bestaan zoveel andere alternatieven. Het was too little too late.”

Het slechte nieuws verbaast hem allerminst. ,,Het is een tragiek dat nu zoveel mensen op straat komen te staan, maar het faillissement komt niet onverwacht." De Kijkshop was volgens hem in de jaren zeventig van de vorige eeuw nog een vooruitstrevend concept met spullen die in vitrines stonden opgesteld, maar met de komst van internet verloor het volledig die uniekheid.

Vakbond CNV was niet op de hoogte van het aanstaande faillissement, maar bestuurder Kitty Huntjens is er niet verbaasd over. ,,Het was al jaren afwachten of het goed zou komen. Het is nu te hopen dat als er een doorstart komt dat de huidige werknemers er dan wat aan hebben. Soms wordt een faillissement misbruikt om van oudere werknemers af te komen.''

Klachtenregen

Op social media regent het vragen en klachten over Kijkshop. Die opende in 1973 in Den Bosch de deuren van haar eerste vestiging. 'Wat is er aan de hand met #kijkshop", vroeg Jolanda de Ridder zich vandaag hardop af op Twitter. 'Collega zou al per 16 december haar geld terugkrijgen ... nog steeds niet. Klantenservice niet te bereiken ... op de mail wordt niet gereageerd.'

Op de Facebookpagina van Kijkshop reageren klanten verontwaardigd. 'Al weken heb ik een bestelling open staan, en er vele malen voor gebeld. Telkens wordt er van alles beloofd maar niets waargemaakt. Daar gaat mijn geld weer! Het is maar goed dat Kijkshop failliet is. Ben gewoon eerlijk en zeg dat er voorlopig niet geleverd kan worden. Maar in de tussentijd wel geld blijven innen en niets leveren bij nietsvermoedende klanten. Het is te schandalig voor woorden hoe verschillende grote bedrijven met hun klanten om gaan!' reageert Ruben van den Akker uit Eindhoven verontwaardigd.

'Wat een waardeloos bedrijf! Op 25 december een waterkoker besteld (via app/webshop). Deze zou binnen 24 uur geleverd worden. Het is nu 10 januari en ik heb nog steeds niks! Vandaag voor de 4e keer contact gehad met de klantenservice waar ze me vertellen dat de leverancier de bestelling geannuleerd heeft. Ik zou mijn geld terug krijgen maar ze kunnen niet zeggen wanneer .....', schrijft Thimo Vogelsangs uit Boekel.

Bram Bovens uit Eindhoven schrijft: 'Waardeloos.. Te laat bezorgd, geen track and trace nummer want die optie was defect in het systeem (los van dat de app etc. van alle kanten nog rammelt) waardoor deze niet door waren gekomen. 2x zeker 20 minuten in de wacht gestaan telefonisch om dan tijdens het gesprek weer meerdere malen in de wacht te worden gezet omdat ze dingen moeten uitzoeken. Beetje vreemd allemaal.'

'Uiteindelijk komt het pakket met een vertraging maar dan is de ellende nog niet over, nee er mist een onderdeel! Weer contact gehad met de klantenservice en kreeg een reactie in de vorm van die oplaadkabel hoort er niet bij te zitten alleen de voedingsadapter. Het ging juist om de voedingsadapter, die zit er niet bij.. Ik begrijp dat er geen losse oplaadkabel voor onderweg bij zit maar zonder de voedingsadapter heb ik niets aan de console. Dit dan ook terug gestuurd en tot op heden geen reactie meer ontvangen. Heb geen zin om nog eens telefonisch in de wacht te gaan staan. Ben benieuwd of ze via FB bericht nu wel reageren. Kijkshop was al niet veel maar na de vernieuwing lijkt het er alleen nog maar verder op achteruit te zijn gegaan.'