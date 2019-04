Kleindochter Walt Disney hekelt hoog inkomen topman: 1424 keer hoger dan gemiddeld

De vergoeding van Iger nam vorig jaar toe met maar liefst 80 procent, in 2017 verdiende hij nog 36,3 miljoen dollar. Volgens databedrijf Equilar lag zijn vergoeding in 2018 ongeveer 1424 hoger dan het gemiddelde inkomen van een Disneymedewerker (46.127 dollar). De cijfers schieten bij Disney-erfgenaam Abigail Disney in het verkeerde keelgat. De vrouw is zelf lid van de organisatie Patriotic Millionaires, die pleit voor hogere belastingen voor de rijken.



,,Laat me heel duidelijk zijn. Ik mag Bob Iger graag’’, zo schreef Abigail Disney gisteren in een reeks van tientallen tweets. ,,Ik spreek niet uit naam van mijn hele familie, maar enkel voor mezelf. Behalve aandelen (niet zo veel) heb ik niet meer inbreng dan iemand anders in wat er daar gebeurt. Maar volgens elke objectieve meting is een vergoeding die meer dan 1000 keer hoger ligt dan het gemiddelde geschift’’, aldus Disney.