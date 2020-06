Kleine ondernemers vrezen massaal geldnood door coronacrisis. ‘Maar de veerkracht is groot’

De geldverstrekker peilde de stemming onder 659 Nederlandse organisaties met maximaal vijftig medewerkers. Een van de uitkomsten is dat het gros van de kleinere ondernemers een extra lening nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Van de bedrijven die een liquiditeitstekort verwachten, schat de helft dat het een bedrag tussen de 5000 tot 30.000 euro nodig heeft, 16 procent voorziet een tekort van 30.000 tot 50.000 euro en 10 procent van de ondervraagde ondernemers vreest een gat van zeker 50.000 euro.

De versoepeling van de lockdown en overheidssteun ten spijt, verwacht een kwart van de ondernemers dat ze de komende drie maanden nog 80 procent minder omzet draaien dan voor de uitbraak van het coronavirus. Vooral horeca-ondernemers, maar ook winkeliers houden daar rekening mee.

Echt verrassend is die uitkomst niet, vindt Julian van de Steeg, directeur en medeoprichter van het financieringsloket. ,,We weten dat sommige sectoren als de horeca en de retail door de lockdown hard getroffen zijn. Wat dit duidelijk maakt, is waar ondernemers het nog tegen moeten opnemen.”

En dat dat niet eenvoudig zal zijn, werd onlangs al duidelijk uit de voorspelling van het Centraal Planbureau. Dat becijferde dat als de omzetdalingen door de coronacrisis zes maanden of langer aanhouden, een kwart van de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf problemen zal hebben om aan de kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Als de steunmaatregelen niet worden meegerekend, geldt dit zelfs voor de helft van de bedrijven.

Volgens het onderzoek van BridgeFund heeft een deel van de bedrijven al personeel moeten ontslaan en geplande investeringen stopgezet. Des te opvallender is dat ondanks de slechte en sombere vooruitzichten de ondervraagde ondernemers redelijk positief blijven.

Zo zegt in het onderzoek slechts drie procent van de ondernemers een naderend faillissement te vrezen. Een opvallend gegeven, vindt ook Van de Steeg. Volgens hem typeert dit de ondernemer. ,,Ondernemers zijn mensen die kansen zien en kansen pakken. De veerkracht en creativiteit is groot, dat laat het wel zien. En ze hebben een drive om door te blijven gaan.”

Volgens het onderzoek verwacht ruim een kwart van de ondernemers meer dan een jaar nodig te hebben om de geleden schade in te halen. Iets meer dan de helft van de ondernemers gaat ervan uit het verlies dit jaar goed te maken. Een van de ondernemers die positief blijven, is de 59-jarige opticien Oscar Nieuwenhout van Oscars’ Optiek uit Zoetermeer.

Aan het begin van de coronacrisis vreesde hij geldnood en dacht hij een lening van 4000 euro nodig te hebben, bovenop de lening van ruim 16.000 euro die hij voor het eind van het jaar moet hebben afgelost. ,,De eerste weken zat ik in de rats of ik het financieel allemaal zou kunnen bolwerken. Er kwamen veel minder klanten en de rekeningen blijven gewoon doorlopen.”

Uiteindelijk bleek hij die extra financiering toch niet nodig te hebben, vertelt hij. Hij verkoopt weliswaar minder monturen - vooral de duurdere multifocus gaan veel minder vaak over de toonbank - maar hij heeft dat verlies redelijk goed weten op te vangen met een nieuwe activiteit. Hij doet nu veel oogmetingen en vooronderzoek, in overleg en in samenwerking met de oogarts van het nabijgelegen ziekenhuis. ,,Het klinkt als een succesverhaal, maar ik ben gewoon vooral iemand die niet bij de pakken gaat neerzitten. Ik ben meteen om tafel gegaan met verschillende crediteuren om te zien wat er mogelijk was en gelukkig is het voor mij goed uitgepakt.”

En dat geldt kennelijk voor meer ondernemers. Volgens het onderzoek verwacht zo’n 15 procent van het kleinbedrijf de komende drie maanden juist meer omzet te draaien. Het gaat dan vooral om ondernemers in de foodgerelateerde detailhandel en de bouw. In de bouw bijvoorbeeld denkt een kwart van de ondernemers binnen een jaar terug te zijn op het omzetniveau van voor de crisis.

Het zou Van de Steeg niet verbazen als de bouw profiteert. Hij denkt dat consumenten die de afgelopen maanden geld gespaard hebben dat nu in de verbouwing van hun huis willen stoppen. Hoe het op de lange termijn gaat, durft hij niet te voorspellen. ,,We houden de ontwikkelingen in de markt nauwlettend in de gaten, zodat we op een verantwoorde wijze leningen kunnen blijven verstrekken.”