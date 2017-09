KLM krijgt weer meer passagiers aan boord

De groei zit met name in bestemmingen binnen Europa. KLM zette veel sterker in op kortere vluchten. Het aanbod naar bestemmingen binnen Europa lag meer dan 8 procent hoger dan een jaar eerder. Op lange vluchten was die groei maar 0,4 procent. Gemiddeld zaten de toestellen van KLM vorige maand voor 91,4 procent vol. Dat betekent een stijging van de bezettingsgraad, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, met 0,7 procentpunt.