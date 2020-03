KLM: Kwart minder passagiers naar Azië door virusuitbraak

Shell bouwt enorme plasticfa­briek in de VS: ‘Verschrik­ke­lijk, we komen al om in plastic’

7 maart Terwijl de EU onder aanvoering van Nederland een pact tegen plastic lanceert, bouwt Shell, het grootste bedrijf van ons land, in de VS een enorme plasticfabriek. Een grote groep hoogleraren en milieuclubs wil dat het bedrijf tot de orde wordt geroepen. ,,Dit is onverantwoord.”