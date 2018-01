KLM probeert staking cabinepersoneel te voorkomen

Die bond weigert nog in overleg te gaan met KLM en kondigde de acties aan. FNV Cabine vertegenwoordigt ongeveer een vijfde van de stewards en stewardessen bij de luchtvaartmaatschappij. KLM blijft erbij dat de aankondiging van een 24-uursstaking door de bond 'onredelijk en onverstandig' is. De bond protesteert tegen het besluit van de luchtvaartmaatschappij, ruim een jaar geleden, om op een deel van de verre vluchten met een steward of stewardess minder te vliegen. Volgens FNV wordt het cabinepersoneel 'al meer dan een jaar de wereld over gestuurd in een onwerkbare situatie door de eenzijdige invoering van de maatregel'. FNV spreekt van een 'ordinaire bezuinigingsmaatregel'.

In geen geval

Die eis moet daarom volgens bestuurder Birte Nelen van FNV Cabine in zijn geheel van tafel. Gebeurt dat niet dan is in 'geen geval' overleg mogelijk met de bond. Volgens Nelen is al sinds september, toen leden van FNV Cabine in ruime meerderheid niet akkoord gingen met het bod van KLM, geen contact meer geweest met de maatschappij, anders dan een brief die door KLM is verstuurd.



KLM zegt open te staan voor overleg over arbeidsvoorwaarden. FNV is daar naar eigen zeggen nooit meer voor benaderd. Zo lang het 'chantagemiddel' van een steward of stewardess minder per vlucht niet is geschrapt, heeft dat volgens Nelen ook geen zin.



KLM denkt dat ook bij acties op maandag vrijwel alle vluchten uitgevoerd kunnen worden. Reizigers worden zo snel als mogelijk geïnformeerd over eventuele annuleringen en vertragingen. Ook staat KLM zijn klanten bij met het omboeken van vluchten.