KLM scherpt klimaatdoelen aan, milieuclubs noemen aanpassing ‘wassen neus’

Air Fran­ce-KLM krabbelt weer op en lijdt minder verlies dan vorig jaar

Het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern Air France-KLM lijkt weer langzaam uit de coronacrisis op te krabbelen. Het nettoverlies is in het derde kwartaal sterk teruggedrongen en er is zelfs sprake van operationele winst.

29 oktober