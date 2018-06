KLM: wij willen geen dochteronderneming van Air France zijn

Gasvrij wonen: 'Hoe eerder, hoe beter, maar wees niet té gehaast'

22 juni Gisteren werd bekend dat er een flinke belastingverhoging op stapel staat voor gasverbruik. In april kondigde een meerderheid van de bouwbedrijven al aan dat er wat hen betreft vanaf 2019 geen nieuwbouwwoning met gas meer bij komt. En dan is er nog de kwestie in Groningen. Alternatieven zijn duidelijk de toekomst, maar waar moet je als particulier beginnen?