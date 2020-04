KLM ziet toch af van verhoging variabel loon topman Elbers

KLM ziet af van de beoogde verhoging van het variabele loon van topman Pieter Elbers. Tijdens de komende aandeelhoudersvergadering stond op de agenda dat deze langetermijnbeloning omhoog zou gaan van 75 procent naar maximaal 100 procent van Elbers' basissalaris van 525.000. Maar vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel is het punt nu van de agenda geschrapt, meldt KLM.

De raad van commissarissen nam de beslissing nu in overleg met Elbers. Laatstgenoemde betreurt de ophef die is ontstaan en noemt deze ongelukkig. ,,Alle focus van mij en mijn KLM-collega's is gericht op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen", aldus de KLM-baas.

Volgens president-commissaris Cees 't Hart van KLM is een verkeerd beeld gegeven, ook met oog op de steunmaatregelen die aan KLM worden verleend om het bedrijf overeind te houden. ,,Het was beter geweest dit onderwerp niet te agenderen en het is nu dan ook van tafel." Ook de ondernemingsraad van KLM steunt de beslissing.

Steunpakket

Volledig scherm Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA). © ANP KLM is met de Nederlandse en Franse overheid in gesprek over een steunpakket om Air France-KLM door de coronacrisis te loodsen. Naar verluidt zijn minister van Financiën Wopke Hoekstra en zijn Franse collega Bruno Le Maire bereid deels garant te staan voor miljardenleningen zodat de vaste lasten kunnen worden betaald, ook nu vrijwel de gehele vloot aan de grond staat.



De Tweede Kamer wil wel dat aan die steun harde voorwaarden worden verbonden. Hoekstra noemde de verhoging eerder ,,onverstandig", waarbij hij al had aangegeven dat hij het voorstel met KLM zou bespreken. Dat deed hij. De minister noemt het besluit van KLM nu ,,verstandig’’. Een bonusverhoging ,,past niet in deze moeilijke en onzekere tijd waarin iedereen om offers wordt gevraagd”, aldus Hoekstra die de KLM-aandelen van het Rijk onder zijn hoede heeft.

Tweede Kamer ‘tevreden’

Ook een flink deel van de Tweede Kamer is blij dat KLM afziet van de verhoging van het variabele loon van Elbers. Een hogere bonus voor de top past niet bij een bedrijf dat aanspraak maakt op staatssteun, vinden veel partijen.

CDA-Kamerlid Erik Ronnes spreekt van het ,,enige juiste” besluit. Ook luchtvaartspecialist Jan Paternotte van coalitiepartner D66 vindt het ,,verstandig” dat KLM de bonusverhoging schrapt. Bedrijven die aankloppen bij de overheid om ze door de coronacrisis te helpen kunnen ook geen dividend uitkeren en eigen aandelen opkopen, vindt hij.

Oppositiepartijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en DENK merken op dat KLM pas zwichtte na zware druk. Het imago van de luchtvaartmaatschappij ,,is besmeurd en het enige wat restte was onder druk de keutel in te trekken”, zegt DENK-fractieleider Farid Azarkan.

Wat GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger betreft moet KLM ook vergroenen en werknemers meer rechten geven om in aanmerking te komen voor overheidssteun. Lammert van Raan van de PvdD vindt dat het Rijk de vliegmaatschappij met de huidige leiding überhaupt niet uit de brand moet helpen.

Hamerstuk

KLM zei eerder dat de agendering van de loonsverhoging een sluitstuk is van een proces dat al meer dan een jaar geleden is ingezet. Dus ruimschoots ook voor de coronacrisis KLM en de gehele sector lam legde. Daarbij gaat het om het gelijktrekken van beloningen binnen Air France-KLM. Het agendapunt was in de ogen van KLM een hamerstuk, ook omdat het gaat om beloningen over de lange termijn die sowieso geen invloed hebben op de uitbetalingen dit jaar.