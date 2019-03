Klokkenluider over frauduleuze beleggers: ‘Zuipen, snuiven, feesten’

Gemiddelde huizen­prijs duikt onder de 3 ton; tijdelijke dip of structure­le daling?

16:18 De gemiddelde huizenprijs van een bestaande woning is in februari onder de drie ton gedoken. Een maand eerder betaalde een huizenkoper nog gemiddeld 302.157 euro, het hoogste bedrag ooit. Hebben we de top bereikt?