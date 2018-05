KMWE Eindhoven tekent contract voor maken uitlaat JSF gevechtsvliegtuig

In heel Nederland Camper of caravan op z'n Budels repareren

11:00 BUDEL - Bij het manoeuvreren met een camper of caravan kan zelfs de beste chauffeur wel eens een deuk of gat in de carrosserie oplopen. Zo'n smet op het kostbare bezit doet pijn en de eigenaar wil dan ook graag dat het snel wordt gerepareerd. Maar dan moet het hele zijpaneel of de hele achterkant van de camper of caravan worden vervangen. Een enorme ingreep met een gepeperde rekening.