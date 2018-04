KMWE wil in Brainport Industries Campus Eindhoven blijven groeien

EINDHOVEN - In de immense hallen van de Brainport Industries Campus (BIC) in wording ziet topman Edward Voncken van KMWE zijn bedrijf al helemaal voor zich. „Hier komt de grote cleanroom en daar twee kleinere. En in deze 13 meter hoge hal komt ons machinepark te staan uit al onze vestigingen in de stad. Maar dan zijn we minimaal een jaar verhuizen verder.”