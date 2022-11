Knot (DNB): Recessie is nodig om de hoge inflatie te beteugelen

Notarieel advies nodig? Zij helpen ouderen, en nog gratis ook: ‘We voorzien in een behoefte’

EINDHOVEN - ,,Ik weet nu wat me te doen staat”, zegt een oudere Eindhovenaar terwijl hij zijn paperassen oppakt en de notaris bedankt voor zijn gratis advies. Want in de wirwar van wetgeving en regels was onduidelijk geworden of alles wat hij al jaren geleden geregeld had nog steeds up-to-date was.

22 november