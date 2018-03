Knot: verhoging rente zou goed zijn voor woningmarkt

Bij de presentatie van het jaarverslag herhaalde Knot de boodschap. Alleen klonk hij nu een stuk positiever. Knot rekent erop dat de ECB haar beleid aanpast. ,,Ik voel me comfortabel bij de verwachting dat er nog dit jaar een einde komt aan het opkoopprogramma van de ECB’’, liet hij zich cryptisch uit. Dat is centrale bankierspraat voor het gaat bijna zeker gebeuren.



De lage rente is in de ogen van Knot een economische sluipmoordenaar. Lenen is zo goedkoop dat het bedrijven en gezinnen stimuleert om schuld aan te gaan. Bedrijven en gezinnen moeten hun schulden juist verminderen nu het goed gaat, vindt Knot. Dan kunnen ze tenminste tegen een stootje als er een nieuwe recessie uitbreekt. Nu komen ze alleen maar dieper in de problemen als het tegenzit.