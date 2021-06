KNVB wilde Snollebollekes-reclame van de buis hebben, Jumbo past spotje niet aan

Voetbalbond KNVB heeft tevergeefs geprobeerd om de EK-reclame van supermarktketen Jumbo van de televisie te krijgen of in ieder geval te laten aanpassen. De bond stuurde een brief naar Jumbo, waarin hij zich beklaagde over de reclamespot met de Snollebollekes en de populaire ‘juichcape’ waarvoor klanten van de supermarkt kunnen sparen. In een reactie liet Jumbo de KNVB weten de campagne zo te laten.

De KNVB vindt dat de Jumbo-commercial te veel linkt naar het EK voetbal. In een brief, in handen van De Telegraaf, schrijft de bond vooral bezwaar te hebben tegen ‘gebruikmaking van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades in de commercial’, aangezien dergelijke Oranjeparades ‘sinds jaar en dag’ georganiseerd worden door de KNVB rondom interlandwedstrijden van het Nederlands elftal. Ook protesteert de bond tegen het in beeld brengen van ‘de befaamde Oranjecamping’ en het laten horen van het nummer Links Rechts van de Brabantse feestact Snollebollekes. Deze meezinger is volgens de bond in 2017 het EK vrouwenvoetbal uitgegroeid tot het lijflied van de Oranje Leeuwinnen.

Ondanks de kritiek op de Veghelse supermarktreus pakt de KNVB niet door. ,,Nee, we laten het bij deze sommatie. We sturen vaker van dit soort brieven. Ook dit jaar. Soms pakken we juridisch door, soms niet. Rond een eindtoernooi springen heel veel commerciële bedrijven in op de Oranjekoorts. Dan is het onze taak om te kijken of ze niet te veel verwijzen naar het Nederlands Elftal en het toernooi. Jumbo is geen sponsor van de KNVB. Onze partners, waaronder Albert Heijn, investeren behoorlijk in het Nederlandse voetbal. Er gaat veel geld in om en wij dienen deze commerciële belangen te beschermen’’, zegt KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen.

Dat de bond Jumbo juridisch niet aanpakt, kan met de verdediging van de supermarktketen te maken hebben. Volgens Jumbo is de Snollebollekes-reclame niet alleen maar gericht op het EK voetbal, maar op de complete sportzomer, dus inclusief Tour de France, Olympische Spelen en Formule 1 in Zandvoort. ,,Daar kun je over twisten, maar na het bestuderen van het wederhoor van Jumbo hebben we besloten om het hierbij te laten’’, aldus Paulsen. Hij benadrukt dat de actie niet is ingefluisterd door Albert Heijn, sponsor van de KNVB en grote rivaal van Jumbo. ,,Nee, AH wist hier niets van. Nogmaals, dit soort brieven versturen we vaker.’’

Jumbo bevestigt de sommatie, maar wil verder niet reageren op de kwestie. AH geeft aan niets te hebben geweten van de KNVB-waarschuwing. Sportmarketeer Chris Woerts denkt dat de commotie de Brabantse supermarktketen geen windeieren zal leggen. ,,Dit kunnen ze goed gebruiken. Ze maken er een rel van, terwijl het dat in mijn ogen helemaal niet is. Het is bijna standaard procedure van de bond om - in samenwerking met de UEFA - bedrijven die in hun ogen te ver gaan, dit soort waarschuwingsbrieven te sturen.

Bedrijven als Albert Heijn betalen miljoenen euro's om uitingen van het Nederlands Elftal te mogen gebruiken in hun commercials. Dan is het logisch dat de KNVB dat probeert te beschermen. Het blijft vervolgens heel lastig om het echt aan te pakken, je kunt maar moeilijk de kleur oranje beschermen. De KNVB is een tandeloze tijger. Of leeuw in dit geval.’’

Bavaria

Bavaria heeft overigens voor zover bekend nog geen brief ontvangen voor zijn campagne met het oranje broekje van Berry van Aerle uit 1988, zegt een woordvoerster van het bedrijf. Tijdens het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika haalde het biermerk nog de wereldpers met zijn actie met de befaamde jurkjes. Wereldvoetbalbond FIFA verwijderde tientallen vrouwen uit het stadion, nadat ze zich tijdens de wedstrijd Nederland-Denemarken hadden omgekleed. Twee van hen werden zelfs gearresteerd vanwege illegale commerciële activiteiten in een voetbalstadion. De aanklacht tegen hen werd uiteindelijk ingetrokken.

Op sociale media wordt de KNVB stevig bekritiseerd. Veel twitteraars vinden de actie van de bond om Jumbo aan te pakken, veel te ver gaan en geven aan dat Jumbo door deze rel commercieel gezien de grote winnaar is. Rob Kemps van de Snollebollekes laat op Instagram weten dat Jumbo en hij geen betere reclame kunnen hebben. Daar wil hij het ook bij laten. ,,Zullen we er anders met z’n allen een mooi feestje van maken!? ik dacht dat we het afgelopen jaar wel wat anders aan ons hoofd hadden, toch?’’

