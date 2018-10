Koers Nyrstar naar nieuw dieptepunt

BUDEL - De koers van het aandeel Nyrstar beleefde donderdag een nieuw dieptepunt. Nog maar 1,23 euro wilden beleggers betalen voor een aandeel in de zinkproducent die onder meer in Budel een grote zinkfabriek heeft.

Aanleiding voor de verdere terugval was opnieuw een negatief rapport van een beursanalist, ditmaal van het Amerikaanse Morgan Stanley. Opvallend element daarin: het koersdoel dat normaliter gepaard gaat met een advies over een aandeel bleef achterwege. Morgan Stanley heeft geen vertrouwen in het vermogen van Nyrstar om zijn schuldenlast te reduceren. De rentelasten zijn daarvoor te hoog en de inkomsten te laag, onderbouwde analist Alain Gabriel zijn opinie.

Het analistenrapport zorgde woensdag voor een koersval van zo'n 25 procent. Donderdag kwam daar in eerste instantie een dikke 15 procent bij; later zorgde wat herstel voor beperking van de daling tot zo'n 6 procent op 1,39 euro.

De groeiende twijfel bij beleggers over het lot van Nyrstar hangt mede samen met het algemene beursklimaat van de afgelopen dagen. Vrees voor vertraging van de wereldwijde economische groei leidt tot flink lagere aandelenkoersen. Vooral van bedrijven waarvan wordt verwacht dat ze als eerste last krijgen van een zwakkere economie. Ook Nyrstar is conjunctuurgevoelig. Belangrijke afnemers van het in Budel geproduceerde zink zijn de bouw en auto-industrie.

Het aandeel Nyrstar kreeg in augustus al een dreun na een uiterst kritisch analistenrapport van ABN Amro. De bank stelde het koersdoel toen al bij van 4 naar 1 euro.

Nyrstar publiceert op 30 oktober zijn resultaten over het derde kwartaal. Een maand geleden liet het concern al weten dat in de tweede helft van het jaar een ‘aanzienlijk lager’ bedrijfsresultaat wordt geboekt dan in het eerste halfjaar. De resultaten voor het derde kwartaal zouden negatief zijn beïnvloed door de marktomstandigheden, waarmee vooral werd gedoeld op de sterk gedaalde zinkprijs.