Koersval TomTom houdt aan

De koersval van de Nederlandse kaartenmaker TomTom houdt aan. Gisteren zag het bedrijf al een kwart van zijn beurswaarde in rook opgaan. Beleggers dumpen het aandeel massaal nu Google de leiding neemt in de strijd om het dashboard in auto's.

Beleggers schrokken zich een hoedje toen het gisteren bekend werd: klanten van TomTom (Renault, Nissan en Mitsubishi) kiezen voor Android-systemen. Nieuwe auto's worden straks uitgerust met onder andere Google Maps.

Een klap voor TomTom, dat kortom bij die klanten geen navigatiekastjes meer hoeft in te bouwen. Volgens de financieel directeur, in een interview met het ANP, zal die deal in elk geval niet op korte termijn gevolgen hebben voor de omzet.

In de automobielsector worden deals gesloten voor nieuwe modellen die pas over twee, drie of vier jaar verschijnen. Die orders vertalen zich pas later door in gevolgen voor de omzet, zo benadrukte Taco Titulaer in een poging de gemoederen tot bedaren te brengen.

Op vragen over mogelijke gevolgen voor de winstgevendheid van TomTom, wilde de directeur overigens niet ingaan. ,,Wij gaan nooit in op de winstgevendheid voor een periode langer dan het lopende jaar."

Knauw

De bestuurder voegt eraan toe dat TomTom wel vaker een knauw krijgt door nieuws rondom Google. ,,Dit is niet de eerste keer. In 2009 zei Google dat ze Android naar de mobiele telefoon brachten. Dat had toen ook effect op ons aandeel."

TomTom is groot geworden met zijn navigatiekastjes, maar die markt zakte in door de opkomst van navigatie-apps op smartphones. Tegenwoordig zet het in op onder meer ingebouwde navigatiesystemen in auto's.