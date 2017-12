Komende vijf jaar banen in overvloed

Door de prima draaiende economie, met pensioen gaande babyboomers en nieuw overheidsbeleid hebben werknemers het voor het uitkiezen, valt te lezen in het rapport 'De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022'. De komende vijf jaar zijn er banen in overvloed.



Doordat het kabinet miljarden in de zorg pompt, worden tekorten in zowel lage als hoge medische functies verwacht: artsen, fysiotherapeuten, laboranten, verpleegkundigen en medische praktijkassistenten.



In de techniek houdt de krapte – ondanks dat alle wervingscampagnes aanslaan – aan. Er is en blijft een grote behoefte aan elektriciens, elektromonteurs, ingenieurs, architecten en bouwkundigen. Knelpunten zijn er verder in de ICT. In 9 op de 10 ICT-beroepen – met name software- en applicatieontwikkelaars – zijn medewerkers lastig te vinden.



In het basisonderwijs zorgt uittredend personeel voor een grote vraag naar leraren.