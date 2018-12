Komt het nog goed met Hudson's Bay?

Accoun­tants­kan­toor De Groof uit Veldhoven sluit zich aan bij landelijke speler Accon avm

13:25 VELDHOVEN - Accountantskantoor De Groof uit Veldhoven is per 1 december onderdeel geworden van Accon avm. De 45 medewerkers van De Groof komen in dienst van Accon avm dat met 45 vestigingen een landelijke speler is.