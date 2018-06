Kon ik maar net als Shell 'dealtjes' sluiten met de Belastingdienst

Als ik niet snel een leuk belastingvoordeeltje krijg, dan emigreer ik naar België. Tenminste, dat wil ik de Belastingdienst wijsmaken. Dat idee heb ik natuurlijk gejat van Shell. Het olieconcern dreigde het hoofdkantoor naar Groot-Brittannië te verplaatsen als de fiscus niet zou instemmen met een belastingvrijstelling voor de Britse aandeelhouders. Dat gebeurde al in 2005, maar kwam afgelopen week naar buiten. De topvrouw van Shell Nederland gaf een ontluisterend inkijkje in de manier waarop je als internationaal bedrijf de Belastingdienst onder druk kunt zetten. Waarom laat de fiscus zich zo chanteren?



Iedereen kan bij de fiscus aankloppen voor een gesprek. Ook individuen en kleine ondernemers, zo is te lezen op de website van de Belastingdienst. Dit wordt 'vooroverleg' of 'ruling' genoemd. En zou niet meer zijn dan een verzoek om duidelijkheid over hoeveel je de komende tijd aan belasting moet betalen. Maar voor de meeste jan-met-de-petten, zoals ik, is dat sowieso wel duidelijk. Ik moet gewoon een percentage afdragen van mijn inkomen en spaargeld. Zo simpel is het.



Dat ligt anders voor internationale bedrijven. Die kunnen schuiven met geld, kantoren en werknemers. En in plaats van aan de fiscus te vragen wat zij moeten afdragen, proberen ze daarover te onderhandelen. Daarom spreekt president-directeur Marjan van L oon van Shell Nederland ook over een 'goede deal'. Nee, niet voor Shell, maar voor Nederland, bedoelde Van Loon. Want als Shell het hoofdkantoor naar Groot-Brittannië had verhuisd, dan ging er helemaal niets naar de Nederlandse schatkist. Tsja.