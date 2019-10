Koninklijke familie Abu Dhabi neemt Avonturenpark Hellendoorn over

De huidige Belgische en Franse eigenaren van de Looping Group, waar Avonturenpark Hellendoorn toe behoort, verkopen de pretparkgroep aan Mubadala Capital. Dit investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten is in eigendom van de koninklijke familie van het emiraat Abu Dhabi.

Verandert er iets?

Voor het Hellendoornse attractiepark verandert er waarschijnlijk weinig tot niets, zegt woordvoerder René Peul in een reactie. „Als Avonturenpark Hellendoorn vallen wij onder de Looping Group, geleid door directeur Laurent Bruloy en algemeen manager Stéphane Da Cunha. Daar hebben wij mee te maken. Mensen van de partij daarboven zien we eigenlijk nooit in het park”, legt hij uit.



„Een pretparkgroep als de onze wisselt meestal om de zoveel jaren van eigenaar. Vier jaar geleden stapten twee partijen uit België en Frankrijk in en nu is het een investeringsfonds uit Abu Dhabi. Die partijen dienen eigenlijk als een soort bank, waardoor Looping Group investeringen kan financieren.”