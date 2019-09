‘Kortingen op pensioenen zijn catastrofaal’

Veel animo voor groot nieuw congrescen­trum in Eindhoven, ook PSV meldt zich

13 september EINDHOVEN - Er is veel animo voor het idee van de gemeente Eindhoven om een groot opgezet nieuw congres- en evenementencentrum te bouwen in de stad. Elf kandidaten hebben zich gemeld als belangstellenden voor het project, waaronder ook PSV. De partijen zien er brood in om een centrum te gaan bouwen, dan wel te gaan uitbaten.