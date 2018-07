KPN kijkt WK-wedstrijden voortaan mee na kinderslotblunder tijdens penalty's

KPN neemt maatregelen om black-outblunders zoals gisteravond in de toekomst te voorkomen. Tijdens de beslissende strafschoppenreeks in de WK-wedstrijd tussen Kroatië en Denemarken ging bij veel KPN-klanten opeens het beeld op zwart . Het kinderslot van de tv-aanbieder leidde tot frustratie in veel Nederlandse woonkamers.

Ellen van Heerwaarden, woordvoerder Consumentenzaken bij KPN, snapt de teleurstelling. ,,Zoiets mag niet gebeuren." Hoe het kon gebeuren, legt ze uit: ,,De voetbalwedstrijd duurde door de verlengingen langer dan gepland. Het programma dat normaal gesproken direct na de wedstrijd zou komen, is de serie Klem, om kwart voor elf."

Dat programma staat onder een kinderslot, wat betekent dat kinderen onder de 12 het programma niet mogen zien. KPN-klanten kunnen zelf kiezen of ze het kinderslot instellen of niet. Als ze het wel hebben ingesteld, springt het kinderslot automatisch in beeld als zo'n programma begint. ,,Nu dus ook. Normaal passen we de digitale gids aan in zo'n situatie, maar helaas is dat gisteravond niet goed gegaan aan onze kant." Door het kinderslot misten veel KPN-klanten de beslissende strafschop van Kroaat Rakitic tegen Denemarken.

Wedstrijd meekijken

Dat mag niet nog eens gebeuren, daar zijn ze het bij KPN ook over eens. ,,Daarom gaan we in het vervolg beter naar de wedstrijden kijken om te zien of die verlengd worden en kijken we nog beter naar de programmering voor na de wedstrijden. Op die manier hopen we in de toekomst de digitale gids wel op tijd aan te kunnen passen."

Voor mensen die gisteravond de beslissende penalty hebben gemist, kan KPN weinig meer doen. Wel kunnen gedupeerden die soms niet eens wisten van het geactiveerde kinderslot, gemakkelijk hun wachtwoord opvragen of hun kinderslot opzeggen.

'Weinig klachten'

Hoeveel mensen last hadden van het kinderslot kon Van Heerwaarden niet zeggen. ,,We hebben er weinig telefoontjes over gehad." Op Twitter werd echter teleurgesteld gereageerd. KPN Webcare is de hele dag bezig met het beantwoorden van de vele tweets.

