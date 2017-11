'KPN komt belofte internetsnelheid niet na'

De consumentenorganisatie constateert op basis van een steekproef onder 250.000 huishoudens dat het telecombedrijf nu pas op zo'n 62 procent zit. KPN herkent zich niet in het percentage dat de Consumentenbond noemt, maar erkent wel dat de eerder uitgesproken ambitie van 85 procent nog niet is gehaald.

De reden is dat het bedrijf naar eigen zeggen de doelstellingen wat heeft bijgesteld. Zo is de laatste tijd veel geïnvesteerd in het wat sneller maken van het internet op plekken waar het internet erg traag was. Zeer snel internet betekent in dit geval minimaal 100 megabit per seconde (Mbps).