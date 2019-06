KPN: we gaan onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren

Ict-be­drijf uit Sint-Oedenrode overgeno­men door Belgische speler

19:22 SINT-OEDENRODE - Ict-bedrijf Ozmo in Sint-Oedenrode is overgenomen door het Belgische bedrijf Destiny. Het is de derde Nederlandse overname in korte tijd door de Belgische speler in communicatie via internet (cloud).