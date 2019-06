KPN zet stoppen XS4All door: eind 2020 is het klaar

Ondernemingsraad XS4All: substantiële risico's

De OR van XS4all is zeer teleurgesteld dat KPN zijn plannen doorzet. De personeelsvertegenwoordiging zegt onderzoek te hebben gedaan naar de samenvoegingsplannen en ziet ,,substantiële risico’s [..]die wezenlijke impact op dit plan hebben.” Daarnaast is de afgelopen weken samen met experts van Stratix een businessplan gemaakt voor behoud van XS4ALL. In dit plan wordt waarde toegevoegd en blijven banen behouden. Desondanks wil KPN kiezen voor een integratie.



De OR betwijfelt of de integratie van XS4All in KPN wel goed zal verlopen als medewerkers onvrijwillig moeten overstappen. ,,Eerder in het proces was hier ook geen sprake van. Tevens heeft de integratie volgens het plan tot gevolg dat de XS4ALL OR wordt opgeheven en wij niet langer voor het belang van de XS4ALL medewerkers kunnen opkomen.”