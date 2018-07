Kraamverzorg(-st)ers krijgen loonsverhoging

‘Lockerko­ning’ Quispel uit Deurne sluit kastjes aan op internet

7:00 DEURNE - Met een zelf ontwikkelde technologie sluit lockerspecialist Quispel in Deurne zijn kastjes nu aan op het internet. Zo kunnen lockers ook afhaalpunt worden. Van pakketjes, maar ook van verse boodschappen of maaltijden in gekoelde of verwarmde lockers.