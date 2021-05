Kritiek op Amazon groeit: steeds meer Amerikanen schamen zich voor aankopen bij onlinegigant

Verkochte ‘Sen­seo-tak’ Philips: van focus op medisch naar alle ballen op strijken en stofzuigen

19 mei EINDHOVEN - De Senseo veranderde het koffielandschap in Nederland rigoureus. En met de komst van de Airfryer is frituren in veel huishoudens een stuk minder vet geworden. Maar slimme ingenieurs van de door Philips aan Chinese investeerders verkochte huishoudtak hebben nog veel meer in petto, belooft stofzuiger-sfinx Henk de Jong. ,,We gaan meer aan innovatie doen.”