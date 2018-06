Kritiek op potentiële topman Air France-KLM Capron

Philippe Capron blijkt toch niet de gedroomde kandidaat om leiding te geven aan Air France-KLM. Na de eerdere positieve berichten over de mogelijke nieuwe topman voor Air France-KLM, is het management van luchtvaartmaatschappijen KLM, Delta Air Lines en China Airlines nu negatiever.

Ook bij Franse vakbonden is Capron niet de favoriet om de positie van de opgestapte topman Jean-Marc Janaillac over te nemen. De 60-jarige Capron is sinds 2014 financieel directeur bij het Franse nuts- en vervoersbedrijf Veolia. Daarvoor werkte hij onder meer bij mediaconcern Vivendi.

Lichtgewicht

Volgens de Franse nieuwssite BFM is er inmiddels overleg geweest tussen de partijen, waarbij KLM als zusterbedrijf en Delta en China Airlines als belangrijke aandeelhouders, hun beklag deden over 'lichtgewicht' Capron als mogelijke nieuwe bestuursvoorzitter. In de media dook zijn naam vorige week op.

Volgens de criticasters ontbreekt het hem aan kennis en ervaring in de luchtvaartsector. Ook heeft Capron nog nooit aan de leiding gestaan van een bedrijf. Personeel van KLM liet zich bij monde van de centrale ondernemingsraad ook al negatief uit over zijn mogelijke benoeming.

Co-topman van KLM

Bij KLM en Delta klinkt al langer de roep om een co-topman van KLM-huize, zoals eerder het geval was. Dit zou volgens bronnen ook een hoop onrust bij het moederbedrijf Air France-KLM kunnen wegnemen. De nieuwe topman van het concern moet volgens ingewijden ook commissaris bij KLM worden, zodat hij direct invloed kan uitoefenen op het beleid in Amstelveen.

Bij KLM heerst onvrede over hoe de luchtvaartcombinatie de Nederlandse tak behandelt. In een brief aan de waarnemend bestuurder van Air France-KLM, Anne-Marie Couderc, schreef KLM eerder deze maand: ,,We willen niet meer worden behandeld als een dochteronderneming van Air France, terwijl KLM vier keer meer winst maakt." Door de nieuwe topman ook commissaris bij KLM te maken, krijgt de Nederlandse tak meer invloed in het beleid van de luchtvaartmaatschappij.

Opvolger dringend nodig