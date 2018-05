Kuijpers uit Helmond groeit stevig

Aan de omzetgroei droegen onder meer de overname bij van elektrotechnisch installateur Jac Mulders uit Den Bosch en Hultermans Elektro in Tilburg. Kuijpers opende in 2017 bovendien nieuwe locaties in Amsterdam en Zwolle. In de hoofdstad huist het concern nu dichter bij vaste klanten als De Hermitage, Het Scheepvaartmuseum en Het Concertgebouw.

Kuijpers kijkt daarnaast naar uitbreiding van de industrie-activiteiten in het noordoosten van Nederland en heeft daarom recent ProjectServe uit Zelhem overgenomen. In totaal telt Kuijpers nu dertien locaties verspreid over Nederland. Vorig kreeg het er 253 medewerkers bij. Het personeelsbestand telt nu ruim 1150 medewerkers.

Kuijpers ziet zijn beoogde rol als partner in duurzaamheid verder vorm krijgen. In het kader van het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwen in Eindhoven, is het bedrijf bijvoorbeeld betrokken bij de renovatie van de Stadhuistoren. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft op advies van de specialisten van Kuijpers de bestaande koeltoren gekoppeld aan de installatie voor warmte-koudeopslag, waardoor nu direct de koude uit de buitenlucht in de bodem opgeslagen wordt. Kuijpers ziet toenemend werk in datacenters, een markt die het in 2016 voor het eerst betrad.