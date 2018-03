Kuijpers uit Helmond neemt ProjectServe over

Ziekmakers in kippenvlees door nalatigheid slachters en boeren

De veiligheid van kippenvlees is in het geding doordat slachterijen en kippenboeren regels aan hun laars lappen. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De voedselwaakhond maakt zich ook zorgen over het welzijn van kippen.