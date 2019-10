Kuijs na vertrek directeur ook verantwoordelijk voor DAF België

Over de redenen van het - snelle - vertrek van Poelman wil DAF niets zeggen. Kuijs werd in 2018 benoemd tot directeur van DAF Nederland, inclusief verantwoordelijkheid voor de Scandinavische markten. ,,Het feit dat Nederland en België dicht bij elkaar liggen en de uitgebreide ervaring van Michiel binnen de internationale truckindustrie, creëren een prachtige mogelijkheid om de functies van directeur DAF België en DAF Nederland te combineren. Dankzij deze synergie kunnen we de leidende positie van DAF in deze landen verder uitbouwen”, stelt DAF in een verklaring.