Kunstmatige intelligentie in Eindhoven: machines zelf laten nadenken

Eigenlijk komen we al dagelijks in aanraking met kunstmatige intelligentie, in het Engels artificial intelligence (AI). Google, Spotify en Netflix maken er gebruik van als ze suggesties doen die passen bij onze eerdere keuzes. Maar dat zijn zachte toepassingen van AI, zegt Carlo van de Weijer. "Als Netflix ons een keer een film aanraadt die ons toch niet bevalt is het geen ramp. Maar als je AI gebruikt voor de besturing van machines, waar we in deze regio goed in zijn, dan kunnen verkeerde beslissingen fataal zijn. Ons doel is machines met AI zelfstandig en tegelijk accuraat te laten nadenken en handelen."