Kweekzeewier is goed voor de aarde, maar eten: ho maar

Het diepblauwe water van de Oosterschelde heeft op deze zonovergoten dag bijna dezelfde kleur als de lucht. Aan de horizon ligt de Oosterscheldekering, daarachter de zee. Wanneer je voor het zeewierlab van de Dutch Seaweed Group staat, is het moeilijk voor te stellen dat waterschaarste in de landbouw een groeiend probleem is. Maar aan al dat zoute water hebben de meeste boeren niks: het is ongeschikt om tomaten of komkommers mee te besproeien en de varkens drinken er niet van. Sjaak Smeins en Henk-Jan Bokhorst profiteren echter wel van het zilte zeewater: ze laten er zeewier in groeien.