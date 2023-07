KwikFit-directeur: Fietsonderdelen VanMoof zijn op

VanMoof verkeert in financiële problemen en kreeg vorige week uitstel van betaling. Daardoor kan KwikFit, waarmee de fietsenfabrikant sinds enkele weken een samenwerkingsovereenkomst heeft, alleen reparaties aan de fietsen uitvoeren waar klanten zelf voor betalen. Desondanks stond de telefoon volgens Bikker ‘roodgloeiend’. ,,Mensen komen spontaan bij onze locaties naar binnen met de VanMoof in de hand”, zegt hij bij BNR.

VanMoof-bezitters kunnen terecht bij een drietal vestigingen van KwikFit, in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Maar heel specifieke onderdelen voor de fietsen zijn daar nu op, aldus Bikker. Het vervangen van remmen en banden gaat nog, maar accu’s van VanMoof zelf bijvoorbeeld niet. ,,We zijn met VanMoof in gesprek om te kijken of we daar op een of andere manier iets op gang kunnen krijgen. Dat lijkt mij ook in het belang van VanMoof, wat er ook gebeurt”, stelt Bikker. ,,Maar ik heb er nog geen zicht op of dat überhaupt gaat gebeuren, en zo ja, wanneer.”

Sinds de problemen bij VanMoof aan het licht kwamen, wordt op Marktplaats volop geadverteerd met VanMoof-fietsen. Tientallen advertenties zijn er sinds vorige week geplaatst, met prijzen die variëren tussen de 1200 tot 2000 euro. Een nieuwe VanMoof kostte ongeveer tussen tussen de 2500 en 3500 euro. Dat mensen van hun fiets proberen af te komen is niet verwonderlijk: het is voor klanten onduidelijk waar ze na een faillissement terecht kunnen voor reparatie van hun fietsen. Dat is extra onzeker geworden nu ook KwikFit ze niet meer kan repareren.

Met de VanMoof-vloot op fietspaden - met name in de Randstad - leek het allemaal rozengeur en maneschijn bij de fabrikant van de elektrische fietsen. Maar in de boekhouding van de fietsenmaker was het al jaren crisis. Torenhoge verliezen en mondiale groeiambities stonden in schril contrast met de verkopen. Vorig jaar kwamen de verliezen naar verluidt bij een vergelijkbare omzet rond de 78 miljoen euro uit. Het negatieve eigen vermogen is opgelopen tot 132 miljoen euro.

