Laagste aantal faillissementen na 2000

Spel moet diabetici aanzetten tot gezonder leven

9 september VELDHOVEN - Een auto rijdt midden op de dag een winkel binnen. Een terroristische aanslag? Nee een diabeet met een veel te lage bloedsuikerspiegel, waardoor hij het bewustzijn heeft verloren. Het is een extreem voorbeeld, maar Harm Haak, internist in het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven wil ermee illustreren hoe gevaarlijk het is als je bloedsuikerspiegel niet stabiel is.