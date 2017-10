Laat de robot maar schoffelen

VENLO - Hij heeft nooit rugklachten, werkt dag en nacht door en is ook nog heel precies. De robotboer lijkt een ver-van- mijn-bed-show, maar komt griezelig dichtbij. Studenten van de Fontys Hogeschool in Venlo werken er al mee.

Op een open dag voor agrariërs nam de boer hem kritisch in ogenschouw: FarmBot, de 'robotboer' van Fontys Hogeschool in Venlo. FarmBot is geen bliepend mannetje met een blikkerige stem en blinkende oogjes, maar een rijdend apparaat dat straks groenten grotendeels zelfstandig moet telen.

Handig, deze gerobotiseerde knecht, vond de boer. Neemt veel werk uit handen. Maar toch. ,,Eén ding wilde deze boer per se zelf blijven doen: de oogst. Daar doe je het allemaal toch voor, redeneerde hij. De kroon op zijn werk."

Aan het woord is Anton Winkelmolen van GreenTechLab, waarin Fontys en agrarisch adviesbureau Arvalis - dochter van de Limburgse boerenbond LLTB - samenwerken. Onder de noemer 'Boer zoekt engineer' wil GreenTechLab landbouw aan het technisch onderwijs en zijn studenten koppelen. Bijvoorbeeld door middel van FarmBot.

Verskratjes

Er kwam een aanvraag binnen van de mensen van People's Farm in Maasbree. Die levert 'Verskratjes' met duurzaam geteelde groente en fruit aan klandizie in de regio. Winkelmolen: ,,Ze willen hun teeltproces grotendeels automatiseren." Nog een wens: verschillende groentesoorten door elkaar telen. Waarom? ,,Op deze manier versterken de planten elkaar. Het is een vorm van ziektepreventie."

De mensen van GreenTechLab gingen aan de slag en vonden het fenomeen FarmBot: een concept van twee techneuten in Californië die een geautomatiseerd systeem hadden ontwikkeld waarmee iedereen in de achtertuin of op het balkon zijn groente kan telen, zonder bij wijze van spreken een vinger te hoeven uitsteken.

Het ding werd besteld en de Fontysstudenten en hun begeleiders hadden vervolgens een flinke klus aan het in elkaar schroeven van FarmBot (,,het is geen simpel te monteren 'Ikea-pakketje' dat je uit Amerika krijgt"), het programmeerwerk en de aanpassingen aan de strenge Europese richtlijnen.

Precisiewerk

FarmBot berust op teelt in een grote kist: hierboven hangt een apparaat dat heen en weer kan bewegen en voorzien is van verschillende onderdelen die het eigenlijke werk doen. Water geven, onkruid bestrijden en zaaien natuurlijk. ,,Een precisiewerk dat telers met een pincet doen. Oogsten? Dat wordt onze volgende stap."

Quote Hij werkt niet heel snel, maar wel dag en nacht Anton Winkelmolen FarmBot geeft elk zaadje een unieke code. Daarom weet hij precies waar in de teeltkist de sla en de spinazie staan. Ook meet hij voortdurend de groei van de gewassen. Het droombeeld van Winkelmolen: ,,Straks moet de robot oogsten op basis van de bestellingen voor de groentepakketten."

Hij hoopt dat FarmBot volgend voorjaar klaar is voor People's Farm. Overigens sleutelen de studenten ook aan een robot die bij de Baarlose boomkweker Fleuren automatisch de groei van de stammetjes checkt. Hij moet straks ook tussen de boompjes schoffelen.

Alle technologie die nodig is voor een goed functionerende 'roboboer' bestaat al, maar moet worden verfijnd. Een essentiële techniek is 'goed kijken', iets waarin GreenTechLab zich specialiseert: ,,Hij moet schadelijke insecten leren herkennen, maar ook plantenziekten en onkruid." Hiertoe wordt gebruikgemaakt van 'deep learning', een softwaretechniek. ,,Hoe leer je hem een kropje sla van een bos brandnetels te onderscheiden?

Autonoom

Je laat hem bij wijze van spreken duizend verschillende foto's van brandnetels zien. Straks zal hij bij het onkruid wieden het groen scannen en razendsnel vergelijken met die duizend foto's om te concluderen of het sla is of brandnetel." In een volgende fase zou FarmBot gekoppeld moeten worden aan een zelfrijdend systeem, ,,waarmee hij zich autonoom door het veld beweegt". De industrie is hier al intensief mee bezig: ,,Het gaat sneller dan we denken."

Gerobotiseerde boerenknechten als FarmBot gaan de landbouw veroveren. Daarvan is Winkelmolen overtuigd. ,,Er zijn veel teelten waarbij de ondernemers moeite hebben personeel te vinden. Het werk op het land is vaak lichamelijk zwaar. Dat kun je beter aan een robot overlaten. Hij werkt niet heel snel, maar wel dag en nacht."